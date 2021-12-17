17 Декабря 2021
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Экономика В России
телефон, таксофон, поле (2014) | Фото: Накануне.RU

РСПП предложил "социальную инернетизацию" России - по аналогии с "социальной газификацией"

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил провести в стране социальную интернетизацию – по аналогии с социальной газификацией, когда абонентов бесплатно подключают на "последней миле" при наличии технической возможности.

По данным РСПП, 30% россиян не обеспечены интернетом, в основном это касается сельской местности. При этом узлы связи подведены в населенные пункты, но "последняя миля" обходится гражданам в 10 тыс. руб. или около того – для селян и малоимущих граждан это неподъемная сумма.

В РСПП видят и источник, за счет которого можно сделать подключение на "последней миле" бесплатным. В прошлом году операторы заплатили государству 18 млрд руб. за использование частотного сектора. Это целевые деньги – их можно тратить только на расчистку частот и другую техническую работу в этом направлении. Но на эти цели понадобились только 6 млрд руб. из уплаченных операторами. В РСПП предлагают использовать остаток на подключение россиян. По мнению союза, таким образом можно было бы достичь цели с подключением 97% россиян к интернету в ближайшие 4-5 лет, что на пять лет быстрее плана.

"Полностью с вами согласен. У правительства есть свои планы и сроки. Надо к сокращению сроков стремиться. Максута Игоревича (Шадаева – министра связи – прим. ред.) не будем мучить, он руку поднимает, бесконечно выступать хочет. Я знаю, что он скажет – я скажу за него. Те доходы, о которых вы говорите, уже посчитаны в доходной части, а значит - перераспределены в расходной части бюджета. Но дело в источниках – их можно найти, бюджет профицитный. Надо отработать механизмы, совершенно точно это можно сделать", - заявил президент, выступая на съезде РСПП. Он добавил, что пока надо подключать в сельских населенных пунктах хотя бы "Почту России", чтобы там были пункты коллективного доступа в сеть. Глава государства поручил правительству проработать эту возможность.

Теги: рспп, интернет, финансирование, последняя миля, подключение



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