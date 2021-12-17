В нижнетагильских колониях отменили карантин по АЧС

В исправительных колониях №6 и №12 Нижнего Тагила снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщается в распоряжении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях: "Исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" и "Исправительная колония №12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", - говорится в документе.

Некоторые ограничения все же остаются. В радиусе 5 км от каждого эпизодического очага и зоны наблюдения в радиусе 10 км от каждой угрожаемой зоны все еще действует запрет на вывоз свиней и продуктов, не прошедших термическую обработку, а также на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны.

Сегодня был снят карантин и на земельном участке поселка городского типа Свободный городского округа ЗАТО Свободный, но также сохранен ряд ограничений: в радиусе 6 км от эпизоотического очага в пределах границ города Верхняя Салда и поселка городского типа Свободный и зоны наблюдения - территории в радиусе 20 км от угрожаемых зоны в пределах границ городов Верхняя Салда, Нижняя Салда, Нижний Тагил, а также Красноуральского пригородного и Верхнесалдинского районов.

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 градусов;

запрет на реализацию свиней на территории угрожаемых зоны и зон наблюдения, кроме хозяйств отнесенных к компартменту IV, исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III, исключенных из зоны наблюдения;

комплектование хозяйств поголовьем свиней на территориях эпизоотического очага и угрожаемых зон допускается через 1 год после отмены карантина.

Ограничения действуют в течение 180 календарных дней после отмены карантина.