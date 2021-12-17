Вакцинация подростков от COVID может начаться до конца года

Вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться уже до конца текущего года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"До конца года мы стараемся очень", - цитирует его "Интерфакс".

24 ноября на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. В гражданский оборот детская вакцина должна поступить в декабре этого года.

Исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет начнутся в начале 2022 года, сообщил ранее Мурашко.