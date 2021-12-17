Департамент образования Надымского района недоплачивал подросткам за работу

Департамент образования Надымского района недоплатил подросткам при трудоустройстве. Нарушения законодательства выявила городская прокуратура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Установлено, что первая часть заработной платы 34 несовершеннолетним работникам выплачивалась с нарушением 15-дневного срока. Кроме того, в трудовых договорах не были указаны размер районного коэффициента и % надбавки за работу в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в сообщении ведомства.

После вмешательства прокуратуры, детям выплатили остаток зарплаты, а также компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Было возбуждено 16 административных дел по статье нарушение трудового законодательства.