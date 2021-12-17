17 Декабря 2021
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Общество В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин про россиян: "У нас после первого тоста все забывают про всякие меры предосторожности"

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, поручил правительству доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах.

"Законопроект от требовании QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения Госдумы. Законопроект о посещении общественных мест с прививочными сертификатами вчера был принят в первом чтении. В существующей редакции он требует доработки. При работе над столь  чувствительными документами нужно учитывать все мнения, правительству поручаю доработать этот законопроект, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Он должен быть понятным, ясным, должна быть полная технологическая готовность, нельзя создавать неудобства", - сообщил Путин.

"Не могу закончить этот пассаж на такой положительной ноте. Ситуация с борьбой с коронавирусом остается напряженным. Вроде бы сокращение вполовину по заболеваемости. Но смертность подросла в стране, в значительной степени это связано с ковидом. А посмотрите что происходит с распространением омикрон-штамма. Еще непонятны его последствия. Резко возросло количество больных детей, причем с тяжелыми последствиями, - беспокоится глава государства.  - "Спутник V" наш работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее в борьбе с "омикроном", чем другие вакцины. Мы можем поделиться имеющимися препаратами для бустерной вакцинации, в том числе и с европейскими странами, если у них есть желание. Надо более активно работать с ВОЗ, прислушиваться к ее рекомендациям".

Путин обратился к россиянам: "На носу новогодние праздники. Передвижения будут очень большими. Некоторые предприятия будут работать и в праздничные дни. Хочу напомнить всем нашим гражданам: конечно, новогодние праздники – это особое время, хочется встретиться с близкими, надо, конечно, отмечать, но надо прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их. Это серьезный вопрос. У нас после первого тоста все забывают про всякие меры предосторожности. Сегодня не тот случай".

Теги: россияне, законопрокект о qr-кодах, владимир путин, правительство, пандемия



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