Жители Красноуфимска пробрались в квартиру знакомого для массовой расправы

Двое жителей Красноуфимска признаны судом виновными в покушении на убийство двух и более лиц, а также убийство, которое было совершено по обоюдному сговору. Инцидент произошел 16 мая прошлого года из-за неприязненных отношений одного из подсудимых к знакомым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в тот день Сергей Другов познакомился с Альбертом Детковым и рассказал и личной неприязни к двоим знакомым. После этого злоумышленники вооружились колюще-режущими предметами и направились к месту жительства пострадавших. При этом Другов изначально предупредил, что в доме также могут находиться посторонние лица. Однако это не остановило мужчин.

Первые два удара орудием убийства получил посторонний мужчина, открывший двери. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Проникнув в дом, Другов нашел своего знакомого, прижал к стене и нанес не менее трех ударов в левую часть грудной клетки, отчего тот скончался через непродолжительный промежуток времени. Вторая же "цель" покушения закрылся от нападавших в комнате, хотя и успел получить от них несколько телесных повреждений. В это же время из квартиры попыталась сбежать женщина, однако Детков догнал ее и нанес удар в спину, отчего та упала на землю и притворилась мертвой. Ее здоровью был причинен только легкий вред.

"Присяжные заседатели на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынесли вердикт, признав подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения", - сообщили в прокуратуре. Сергею Другову назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Альберту Деткову - в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.