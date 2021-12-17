17 Декабря 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: government.ru

Глава РАН не исключает рукотворную мутацию "омикрон"-штамма

Президент Российской академии наук Александр Сергеев не исключает, что новый штамм коронавируса "омикрон" мог мутировать не самостоятельно, поскольку у него зафиксировано очень большое количество мутаций.

"Складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик", - цитирует Сергеева "Интерфакс".

Президент РАН отметил, что по этому поводу существует много теорий. По его мнению, более вероятно предположение о том, что мутации "омикрона" связаны с испытанием некого лекарственного средства в отношении "дельта"-штамма коронавируса.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может быть искусственно созданным. Он даже называет страну-создателя мутации. По мнению вирусолога, англичане " собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал".

Теги: ран, омикрон, мутация



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