Песков посоветовал спрашивать Голикову о преждевременности смягчения COVID-ограничений

Кремль переадресовал вопрос о преждевременности смягчения ограничений по коронавирусу рядом губернаторов к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Я не понял вашего вопроса, это, наверное, Вам лучше у Голиковой спрашивать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что губернаторы, снимающие ограничения, недооценивают опасность, передает РИА Новости.

Ранее в некоторых регионах ослабили "ковидные" ограничения перед новогодними праздниками, в частности, это сделали власти Тюменской области.

Во Владимирской области отменили принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов. Власти региона решили дождаться решения по QR-кодам на федеральном уровне.

Голикова на совещании кабмина с Владимиром Путиным заявляла о необходимости сохранять ограничения из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон".