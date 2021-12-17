В Москве задержана экс-владелица компании "Русский продукт" и банка БКФ

Председатель правления банка БКФ, экс-владелец компании "Русский продукт" Ольга Миримская задержана по обвинению в даче взятки следователю Следственного комитета Юрию Носову.

По данным РБК, следователя подозревают в получении взятки машинами от Миримской, он также задержан. Следствие просит об их аресте.

Адвокат Миримской Александр Чернов сообщил "Интерфаксу", что ей вменяются деяния 2017 года - "дача взятки в размере 3 млн 250 тыс. рублей следователю подмосковного управления СКР Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери".

В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова (глава платежной системы "Золотая корона"), с которым экс-супруга судилась "за разлуку с дочерью".

В 2015 году Миримская занимала 22-е место в рейтинге "Богатейшие женщины России" по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн.