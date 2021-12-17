Новогодняя ярмарка откроется на главной площади Екатеринбурга 1 января

В администрации Екатеринбурга утвержден план организации и проведения ярмарок в уральской столице на 2022 год.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, новогодняя праздничная ярмарка на Площади 1905 года стартует 1 января и закроется 16 января. Она будет работать с 10.00 до 23.00. Также проведение ярмарки планируется в конце года - с 25 по 31 декабря 2022-го.

В свою очередь, популярная у горожан ярмарка выходного дня начнет свою работу на Площади 1905 года в феврале и продлится до ноября. А постоянно действующая универсальная ярмарка у ТРЦ "Академический" будет организована в марте и завершит работу в ноябре 2022 года.

Кроме этого, на протяжении всего года будут открыты сезонные районные ярмарки. А специализированные городские выставки-ярмарки будут организованы на пешеходной зоне улицы Вайнера в мае и августе следующего года. Также в День Победы и День города праздничные ярмарки развернутся на традиционных центральных площадках уральской столицы.