17 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
котельная, жкх, приборы, счетчики, модернизация жкх (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Средний Урал получит рекордные 1,1 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ

До конца декабря Свердловскую область поступят 1,1 млрд рублей, которые направят в муниципалитеты для решения вопросов ЖКХ. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики. Там также добавили, что это рекордная сумма для региона, которая позволит не только приобрести новые контейнеры для ТКО, но и профинансировать инвестиционные проекты, а главное - обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона, даже в случае наличия долгов.

"По решению губернатора, для расчетов за потребленные территориями газ и уголь в этом году будет направлено 768 миллионов. Это не просто рекорд, а совершенно беспрецедентный случай. Аналогичные вливания предыдущих периодов едва достигали 200 миллионов рублей, а чаще всего были еще меньше. В ближайшие дни эти деньги единовременно получат 38 территорий", – подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

270 млн будут направлены в Арамильский, Кировградский, Нижнетуринский, Тавдинский, Малышевский городские округа и город Лесной для обеспечения их обязательств по концессионным соглашениям в сфере тепло- и водоснабжения. Закупка контейнеров ТКО потребует около 65 млн рублей. Из 38 территорий самые большие суммы в размере свыше 3 млн рублей будут направлены в Алапаевск, Алапаевский район, Невьянск, Каменск-Уральский, Ревду, Первоуральск и Талицкий городской округ.

Теги: муниципалитет, территория, ЖКЗ, выплата



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