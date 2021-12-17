Бывшая сотрудница уральского завода взыскала с работодателя компенсацию за появившуюся астму

Бывшая сотрудница ПАО "Надеждинский металлургический завод" взыскала компенсацию морального вреда с работодателя за утрату трудоспособности на 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Юлия отдала предприятию 10 лет, работая с 2004 по 2014 год на разных должностях в калибровочном цехе. Позднее, уже после увольнения, было установлено, что у женщины появилось профессиональная аллергическая бронхиальная астма средней степени тяжести. Профессиональное заболевание возникло в результате несовершенства технологии: Юлия длительное время контактировала с вредными для организма производственными веществами, такими как никель и его соединения, дихром триоксид, формальдегид.

"Из-за работодателя, не обеспечившего надлежащие условия труда, молодая женщина получила профессиональное заболевание и утратила профессиональную трудоспособность. У нее появилась одышка, быстрая утомляемость, постоянный кашель. Она не может заниматься физическим трудом, вести активную жизнь, ее материальное положение ухудшилось. Юлия приняла решение через суд взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за свои физические и нравственные страдания", - рассказали в пресс-службе.

Женщина подала иск в Серовский районный суд к ПАО "Надеждинский металлургический завод". В нем свердловчанка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Требования были удовлетворены частично - установлена компенсация в размере 250 тыс.

Ответчик решил обжаловать решение суда первой инстанции, настаивая на уменьшении размера компенсации, поскольку он не соответствует требованиям разумности и справедливости.



"Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, обратила внимание на то, что истец болеет уже долгое время, вынуждена ежегодно проходить курс реабилитации. Женщина может продолжать профессиональную деятельность со снижением квалификации либо с уменьшением объема выполняемой работы. Это влечет снижение ее заработка. В связи с этим доводы апелляционной жалобы ответчика о незначительности утраты трудоспособности истца судебная коллегия признала несостоятельными", - пояснили в суде.

Таким образом, решением Свердловского областного суда, ПАО "Надеждинский металлургический завод" обязано выплатить бывшей сотруднице 250 тыс. рублей компенсации морального вреда.

