17 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура высказала претензии "Гортрансу" Екатеринбурга из-за недостаточного привлечения водителей

В адрес директора ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга внесено представление из-за дефицита водителей общественного транспорта. Решение прокуратуры опубликовал на своей странице в Facebook депутата Госдумы Андрея Альшевских.

"Нехватка водителей общественного транспорта – известный факт. Вот только ЕМУП "Гортранс" толком не занимается привлечением кадров. Такое прегрешение за крупнейшим перевозчиком Екатеринбурга обнаружила прокуратура и придала предприятию ускорение", - написал депутат.

Согласно ответу на запрос, прокуратурой было установлено, что "Гортранс" не решал вопрос дефицита кадров, имея достаточно большое количество свободных вакансий.

"Работа в привлечении кадров не осуществляется в полной мере, что создает дефицит на предприятии, а также увеличивает нагрузку на других работников", — говорится в ответе прокуратуры.

Накануне также и глава города Алексей Орлов также указал на нехватку водителей общественного транспорта, что, в свою очередь, порождает несоблюдение графика движения.

Напомним, что с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 33 руб.

Теги: Гортранс, водители, дефицит, Екатеринбург, прокуратура



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