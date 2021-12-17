Прокуратура высказала претензии "Гортрансу" Екатеринбурга из-за недостаточного привлечения водителей

В адрес директора ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга внесено представление из-за дефицита водителей общественного транспорта. Решение прокуратуры опубликовал на своей странице в Facebook депутата Госдумы Андрея Альшевских.

"Нехватка водителей общественного транспорта – известный факт. Вот только ЕМУП "Гортранс" толком не занимается привлечением кадров. Такое прегрешение за крупнейшим перевозчиком Екатеринбурга обнаружила прокуратура и придала предприятию ускорение", - написал депутат.

Согласно ответу на запрос, прокуратурой было установлено, что "Гортранс" не решал вопрос дефицита кадров, имея достаточно большое количество свободных вакансий.

"Работа в привлечении кадров не осуществляется в полной мере, что создает дефицит на предприятии, а также увеличивает нагрузку на других работников", — говорится в ответе прокуратуры.

Накануне также и глава города Алексей Орлов также указал на нехватку водителей общественного транспорта, что, в свою очередь, порождает несоблюдение графика движения.

Напомним, что с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 33 руб.