17 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
снег гололед Екатеринбург (2016) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле женщина получила травмы, поскользнувшись на крыльце ТЦ

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства травмирования посетителя на крыльце торгового центра.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 15 декабря: в результате падения на крыльце ТЦ на Черноисточинском шоссе пострадала женщина. Пострадавшую доставили в травматологическое отделение Демидовской городской больницы.

По предварительным данным, причиной инцидента стали гололед и ненадлежащее содержание крыльца торгового центра в зимний период.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила назвал удручающим состояние городских тротуаров. По словам Владислава Пинаева, их не ремонтировали еще с советских времен.

Теги: ТЦ, прокуратура, Нижний Тагил



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