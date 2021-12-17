В Нижнем Тагиле женщина получила травмы, поскользнувшись на крыльце ТЦ

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства травмирования посетителя на крыльце торгового центра.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 15 декабря: в результате падения на крыльце ТЦ на Черноисточинском шоссе пострадала женщина. Пострадавшую доставили в травматологическое отделение Демидовской городской больницы.

По предварительным данным, причиной инцидента стали гололед и ненадлежащее содержание крыльца торгового центра в зимний период.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила назвал удручающим состояние городских тротуаров. По словам Владислава Пинаева, их не ремонтировали еще с советских времен.