17 Декабря 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпромнефть-Ямал

На Новопортовском месторождении с начала года добыто 14,65 млн тонн углеводородов

"Газпромнефть-Ямал" досрочно выполнил годовой бизнес-план. Как сообщили Накануне.RU в компании, на Новопортовском месторождении с начала года добыто 14,65 млн тонн нефтяного эквивалента.

В сутки на арктическом промысле добывают в среднем около 20 тыс. тонн нефти. В 2021 году на месторождении пробурено 86 эксплуатационных скважин, при этом сроки их строительства сократились до рекордных 12 дней. Компания внедряет инновационные разработки (в том числе собственные), расширяет сферу применения искусственного интеллекта. Это обеспечивает высокую операционную эффективность. Экологичность добычи достигается за счет рационального использования попутного нефтяного газа – уровень его утилизации на промысле в 2021 году превысил 99%. Основные объемы ПНГ закачиваются обратно в подземные горизонты.

"Успешно осуществлять сложные проекты в Заполярье нам позволяют грамотное планирование, системное внедрение инновационных технологий, масштабная цифровизация производственных процессов. При этом мы всегда руководствуемся принципами экологичности и безопасности, что особенно актуально в условиях хрупкой экосистемы Арктики", – прокомментировал достигнутые результаты генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

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