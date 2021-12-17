Структура Абрамовича купила заброшенный стадион в Геленджике

Структура управляющей компании Millhouse Романа Абрамовича приобрела АО "Гавань", которому принадлежит стадион "Спартак" в Геленджике, пишет РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ и ЕГРН.

Площадь стадиона и построек, к нему относящихся, превышает два гектара, до Черного моря всего 100 метров. АО "Гавань" владеет этим участком на правах аренды до 2050 года.

Ранее администрация города хотела, чтобы "Гавань" построила на этом участке торгово-развлекательный комплекс, но работы так и не были начаты. Участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Это позволяет построить гостиницу или апартаменты на 40-50 тыс. кв. м. Эксперты оценивают стоимость самого участка в 300-400 млн руб., а инвестиции в строительство – до 4,5 млрд руб.