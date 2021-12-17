17 Декабря 2021
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова: Скорость распространения омикрон-штамма в мире пугает

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила темпы заражения штаммом омикрон в мире. По ее словам, темпы прироста пугают своей опасностью и риском, передает РИА Новости.

Глава ведомства обратила внимание на ситуацию в Великобритании и Африке, где уже более 75% выявляемых случаев приходятся на новый штамм.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о "выдающейся" способности штамма распространяться.

По его данным, если "омикроном" заразятся только два процента жителей США, "очень скоро он станет доминирующим вариантом" в стране. В своем прогнозе Фаучи ориентировался в том числе на ЮАР и Британию, пишет Regnum.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро считает, что темпы распространения "омикрона" представляют серьезную проблему не только для Великобритании, но и для всей Европы и всего мира.

Теги: анна попова, омикрон-штамм



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