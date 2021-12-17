17 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар в микрорайоне Светлый (2021) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горевшей 26-этажки эвакуировались 120 человек

В Екатеринбурге из горевшей многоэтажки эвакуировались больше 100 человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поздно вечером в четверг поступил сигнал о пожаре в микрорайоне Светлый в уральской столице. На площади в 10 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже 26-этажного жилого дома.

В тушении были задействованы восемь единиц техники и 22 человека личного состава. Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 120 человек, в том числе 10 детей. Огонь удалось полностью потушить.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

пожар в микрорайоне Светлый(2021)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: пожар, Светлый, МЧС, Екатеринбург



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