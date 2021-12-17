17 Декабря 2021
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Экономика В России
(2006) | Фото: www.netmon.boot.by

Сотовые операторы готовят повышение цен на 6–10%

Сотовые операторы России планируют поднять тарифы.

Как ожидается, в начале 2022 года они могут увеличиться на 8–10%. Подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов у ФАС пока нет.

По слова экспертов, рост тарифов на сотовую связь мера вынужденная — к нему операторов подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки: растут расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

Как сообщает Минцифры, готовятся меры по поддержке отрасли. Сами операторы пока официально либо отрицают планы повысить тарифы, либо не комментируют этот вопрос, сообщают "Известия".

Теги: сотовая связь, операторы, цены



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