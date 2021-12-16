17 Декабря 2021
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Общество
благотворительность, ТМК, БФ &quot;Синара&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба СинТЗ

ТМК вошла в число лидеров корпоративной благотворительности в России

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) получила высокую оценку в рейтинге "Лидеры корпоративной благотворительности", составленном ассоциацией грантодающих организаций "Форум доноров". ТМК вошла в число компаний группы "А" – "Лучшая практика" в сфере благотворительности, а Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав ТМК, получил специальный диплом за комплексный подход и реализацию ESG-принципов на промышленном предприятии, сообщает пресс-служба ТМК.

Проект "Лидеры корпоративной благотворительности" проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ и Министерства экономического развития РФ. Он направлен на выявление лучших программ, поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций российских компаний. В этом году жюри оценило 66 предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории России. Всего на конкурс поступило рекордное количество заявок – 101. Исследование состояло из двух частей: конкурса проектов и рейтинга организаций, который формируется по итогам исследования деятельности.

По результатам оценки благотворительной деятельности ТМК вошла в группу 12 крупных промышленных предприятий, чьи практики были признаны лучшими. Компания реализует долгосрочные системные программы через корпоративный благотворительный фонд "Синара". Фонд ежегодно оказывает помощь более 150 НКО через грантовые программы и постоянные проекты. Акции охватывают широкий спектр социальных инициатив: развитие донорства крови "Вернем улыбку детям!", организация благотворительных забегов "Бежим с добром" и велопробегов "Спешу с добром!", профориентационный проект "Точка опоры". Фандрайзинговые проекты – "Стоп-коронавирус!", "Детская больница без боли" и "Повседневная благотворительность" – объединяют широкую аудиторию от работников и компаний-партнеров до местных жителей.

"Одна из стратегических целей благотворительной деятельности ТМК – гармонизация социального климата в регионах присутствия. Компания поддерживает проекты, отобранные по итогам грантового конкурса, содействует волонтерским и добровольческим инициативам сотрудников, организует благотворительные спортивные мероприятия, собирает средства для оказания помощи медицинским учреждениям и гражданам, которые больше всех в них нуждаются. Адресная поддержка, которую оказывает ТМК, – это постоянная работа, которая призвана улучшить условия жизни в городах присутствия компании", – сказала президент Благотворительного фонда "Синара" Наталья Левицкая.

ВТЗ представил на конкурс "Лидеры корпоративной благотворительности" действующий на предприятии проект "ECO HOUSE ТМК как реализация принципов ESG". Введенный в эксплуатацию в 2020 году современный лабораторный комплекс стал не просто рабочим местом персонала экологической службы завода, но и площадкой для научных дискуссий экологов и представителей общественности Волгоградского региона для сохранения природы и обеспечения экологической безопасности. На заводе реализуются и другие экологически значимые инициативы: по снижению концентрации металлургической пыли ("Зеленый щит"), раздельному сбору промышленных отходов ("Светофор"), сокращению атмосферных выбросов ("Чистый воздух"), а также эколого-просветительский проект "ECOLAB".

"Концепция экологического бизнеса ВТЗ включает в себя не только экотехнологии и экопродукты, но и экопроцессы. Созданная на предприятии современная природоохранная площадка – пример нового подхода к экологическому просвещению. Благодаря деятельности ECO HOUSE ТМК мы наблюдаем и рост популярности экологических встреч, и появление новых "зеленых" инициатив", – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Теги: Трубная металлургическая компания, благотворительность



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