Губернатор Волгоградской области сматерился в прямом эфире

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время прямой линии с гражданами перешел на мат, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел во время ответа на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинского. Жительница острова пожаловалась на то, что люди отрезаны от мира и живут как селяне отдаленных территорий. Она поинтересовалась, когда власти намерены строить мосты.

Бочаров заверил обратившуюся к нему жительницу области, что понимает проблему и пообещал решить эту задачу с мэром Волгограда Владимиром Марченко, упомянув при этом женщин с низкой социальной ответственностью.

Трансляция выступления велась на телеканале "Волгоград 24".