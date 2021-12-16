17 Декабря 2021
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Политика В России
Андрей Бочаров (2013) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Волгоградской области сматерился в прямом эфире

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время прямой линии с гражданами перешел на мат, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел во время ответа на вопрос о транспортной доступности острова Сарпинского. Жительница острова пожаловалась на то, что люди отрезаны от мира и живут как селяне отдаленных территорий. Она поинтересовалась, когда власти намерены строить мосты.

Бочаров заверил обратившуюся к нему жительницу области, что понимает проблему и пообещал решить эту задачу с мэром Волгограда Владимиром Марченко, упомянув при этом женщин с низкой социальной ответственностью.

Трансляция выступления велась на телеканале "Волгоград 24".

Теги: Андрей Бочаров, транспортная доступность, мат в эфире



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