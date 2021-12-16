На Ямале осудили мужчину, который устроил дебош пассажирам поезда "Новый Уренгой - Казань"

В Пуровском районе осудили мужчину, который угрожал пассажирам поезда "Новый Уренгой - Казань", разбил стекло тамбура и выпрыгнул из поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной полиции.

Инцидент произошел еще 30 июля. Пассажир разбил стекло нерабочего тамбура, выпрыгнул из поезда и убежал в сторону лесополосы.

"До этого мужчина вел себя в вагоне неадекватно: выражался нецензурной бранью, находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал пассажирам, на неоднократные предложения проводников вагона успокоиться и лечь спать - не реагировал, вступал в пререкания. Проводники сообщили нарушителю, что ему отказывают в дальнейшем проезде и вызывают сотрудников полиции. После этого через некоторое время мужчина вышел в тамбур, разбил стекло и выпрыгнул из поезда", - говорится в сообщении.

Хулигана задержали, когда он шел в сторону поселка Ханымей. 39-летний нарушитель должен был следовать из Нового Уренгоя до станции Камышлов, а затем после пересадки ехать в Курганскую область. Ранее он семь раз был судим за различные преступления, в основном, связанные с причинением вреда здоровью.

Транспортными полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Затем дознавателями транспортной полиции в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ.

Мужчину суд признал виновным и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяце исправительных работ.