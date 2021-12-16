Свердловская область на подготовку к универсиаде получит около трех миллиардов рублей

16 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Рабочий на стройке объектов Универсиады в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область на подготовку к универсиаде получит около трех миллиардов рублей

На строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге из федерального бюджета в 2022 г. выделят 2,9 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дворец спорта возводится в рамках подготовки региона к Всемирным студенческим играм. Деньги будут потрачены на компенсацию расходов застройщика - группа "Синара" и правительства региона.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев "пообещал завершить строительство и реконструкцию объектов в установленные сроки". Примечательно, что ранее Куйвашев уверял президента Владимира Путина в том, что подготовка к Универсиаде идет по плану.

Напомним, что значительную часть бюджета Екатеринбурга на ближайшие годы потратят на объекты для студенческих соревнований. Также известно, что ежегодно на содержание деревни Универсиады нужно будет тратить более 300 млн рублей.

Теги: Дворец водных видов спорта, Универсиада, строительство, федеральный бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети