Свердловская область на подготовку к универсиаде получит около трех миллиардов рублей

На строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге из федерального бюджета в 2022 г. выделят 2,9 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дворец спорта возводится в рамках подготовки региона к Всемирным студенческим играм. Деньги будут потрачены на компенсацию расходов застройщика - группа "Синара" и правительства региона.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев "пообещал завершить строительство и реконструкцию объектов в установленные сроки". Примечательно, что ранее Куйвашев уверял президента Владимира Путина в том, что подготовка к Универсиаде идет по плану.

Напомним, что значительную часть бюджета Екатеринбурга на ближайшие годы потратят на объекты для студенческих соревнований. Также известно, что ежегодно на содержание деревни Универсиады нужно будет тратить более 300 млн рублей.