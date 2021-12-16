16 Декабря 2021
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В Екатеринбурге наказали блогеров, устроивших футбольный матч на проезжей части

В Екатеринбурге суд оштрафовал блогеров, которые устроили спортивный матч прямо на проезжей части.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в начале декабря: двое молодых людей перекрыли дорогу на улице Челюскинцев и начали играть в футбол, снимая это на видео. Предварительно они в интернете заказали микроавтобус, чтобы тот доставил любителей "острых" роликов на место.

В дальнейшем полицейские нашли всех фигурантов провокационного видео. В отношении его участников 2000 и 2002 годов рождения, а также 24-летнего водителя микроавтобуса, который их туда отвез, были составлены административные материалы.

В результате суд оштрафовал каждого из блогеров на 10 тысяч рублей. Что касается водителя, ему назначен штраф в полторы тысячи рублей.

Теги: блогеры, футбол, штраф, Екатеринбург



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