16 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Свердловские полицейские накрыли сразу четыре подпольных казино

Полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области накрыли сразу четыре подпольных точки игорной деятельности. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.
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По его данным, "однорукие бандиты" были установлены в городе Полевской по адресам: Володарского 110, Совхозная 14/1, Розы Люксембург 20а и в доме на Трубников, 7. В спецоперации принимали участие также бойцы ОМОН Росгвардии.

"В общей сложности сыщики изъяли 14 электронных терминалов с роутерами, используемых в подпольном бизнесе, а также 10 сотовых телефонов. Игорные точки располагались в жилом доме, в шиномонтажке, офисном здании и в здании торгового комплекса. Фигурантами дела оказались пять человек из Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Березовского. Организовал группу ранее судимый по статье 116 УК РФ – "Побои" гражданин Патрушев 1987 года рождения. Его сообщниками стали ранее судимый за причастность к преступлению, связанному с наркотиками, и кражу гражданин Галиев 1987 года рождения, судимый за разбойное нападение, самоуправство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданин Поташев 1984 года рождения, также ранее судимый за азартные игры и кражу гражданин Баранов 1990 года рождения и гражданин Сычев 1982 года рождения.

Четверо из пяти задержанных дали признательные показания и написали явки с повинной. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Собранные по данному факту материалы полиция направила в следственные органы СКР для возбуждения и расследования уголовного дела. За подобные "вольности" законодательство нашей страны предусматривает штрафные санкции на сумму 6 миллионов рублей и тюремное заключение сроком на 6 лет", - отметил полковник Горелых.

Дело расследовалось Следственным комитетом по Свердловской области по статье УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой".

"В ходе расследования проведены осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей. Проведены 10 компьютерно-технических экспертиз, выполнены иные процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств. В настоящее время уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу", - рассказал официальный представитель регионального СКР Александр Шульга.

В свою очередь, Валерий Горелых напомнил, что деятельность по организации и проведению азартных игр в России вне игорных зон запрещена федеральным законом.

Теги: полиция, казино, азартные игры



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