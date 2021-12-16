16 Декабря 2021
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ДТП на 72 км автодороги &quot;Екатеринбург – Шадринск – Курган&quot;, на территории Каменского городского округа (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На уральской трассе столкнулись пять автомобилей: есть пострадавшие

На Среднем Урале столкнулись сразу пять автомобилей. В результате травмы получили четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня на 72 км трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган", что на территории Каменского городского округа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Рено" не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ГАЗ-273000 и допустил с ним столкновение. После этого иномарка выехала на встречную полосу дороги, где врезалась в автомобиль "Хендэ". Последний отбросило на встречный "КамАЗ" с полуприцепом, а затем и на попутный ВАЗ-21102.

ДТП на 72 км автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган", на территории Каменского городского округа(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Полицейские установили личности всех водителей, каждый из них уже дал пояснения по факту аварии. В результате ДТП водитель и два пассажира "Хендэ" (один из которых ребенок), а также пассажир "Рено" получили травмы, а сами транспортные средства – механические повреждения.

На месте инспекторами ДПС было организовано реверсивное движение транспорта. Как отметили в Госавтоинспекции, перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении не допущено.

ДТП на 72 км автодороги "Екатеринбург – Шадринск – Курган", на территории Каменского городского округа(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: трасса, автомобили, ДТП



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