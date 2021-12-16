ФСБ вынесла предостережение о госизмене экс-работнику оборонного завода в Удмуртии

Сотрудники ФСБ уличили бывшего сотрудника оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США. Об этом сообщили управлении ФСБ по республике.

Россиянин обратился с предложением своей помощи в американское госучреждение. По данным ФСБ, он намеревался раскрыть информацию, составляющую гостайну, передает "Интерфакс".

Мужчине объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для госизмены.

Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Кирилла Суслова, обвиняемого в государственной измене. Он был задержан ФСБ. Что именно вменяется мужчине, не сообщается. Материалы дела являются секретными.