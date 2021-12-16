Уральский юрист за махинации с недвижимостью вместо условного получил реальный срок

16 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

Уральский юрист за махинации с недвижимостью вместо условного получил реальный срок

Свердловский областной суд изменил приговор юристу, признанному виновным в мошенничестве с недвижимостью и ряде других преступлений. Вместо условного срока тот отправится в колонию.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил юристу 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Было доказано, что он провел махинации с нежилым помещением на улице Вайнера, незаконно переведя его на своего родственника. В результате собственнику здания был причинен ущерб на 40,4 млн рублей.

Также, как показало расследование, юрист мошенническим способом пытался похитить около 52 млн рублей, но не смог этого сделать по не зависящим от него обстоятельствам. В итоге Ленинский районный суд дал ему условный срок.

Не согласившись с назначенным наказанием, прокуратура обжаловала этот вердикт. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, назначил уральцу шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Как уточнили в надзорном ведомстве, теперь приговор вступил в законную силу.

Теги: юрист, мошенничество, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8386

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети