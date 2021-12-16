Уральский юрист за махинации с недвижимостью вместо условного получил реальный срок

Свердловский областной суд изменил приговор юристу, признанному виновным в мошенничестве с недвижимостью и ряде других преступлений. Вместо условного срока тот отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил юристу 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Было доказано, что он провел махинации с нежилым помещением на улице Вайнера, незаконно переведя его на своего родственника. В результате собственнику здания был причинен ущерб на 40,4 млн рублей.

Также, как показало расследование, юрист мошенническим способом пытался похитить около 52 млн рублей, но не смог этого сделать по не зависящим от него обстоятельствам. В итоге Ленинский районный суд дал ему условный срок.

Не согласившись с назначенным наказанием, прокуратура обжаловала этот вердикт. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, назначил уральцу шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Как уточнили в надзорном ведомстве, теперь приговор вступил в законную силу.