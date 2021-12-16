Глава Прикамья рекомендовал коллегам на местах пройти полиграф

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал главам муниципальных образований проходить тестирование на детекторе лжи. Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что такое решение главы региона говорит не в его пользу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Указ Махонина опубликован на портале правовой информации. Михайличенко высказался о документе в своём Telegram.

"У Махонина – проблемы с муниципалитетами, и, фактически, они составляют ему фронду. Вполне возможно, губернатор пытается элементарно припугнуть муниципальных чиновников. Тем более, что у пермского губернатора хронические проблемы ещё и во взаимоотношениях с общественностью (негативная инерция недавнего пермского шутинга, повышение стоимости проезда в общественный транспорте и так далее)", - написал политолог.

Структурной борьбы с коррупцией в обществе не происходит, хотя запрос на эффективную борьбу с коррупцией высок.

"В этом плане губернаторы все больше оперируют категориями дисциплинарных практик, а не законодательных норм. Такой параметр, как презумпция невиновности, уже считается необязательным, а стремление установить палочно-казарменную систему управления проявляется все отчетливее. После принятия поправок в Конституцию губернаторы всё чаще оперируют понятием указ, а не закон. Видимо, в этом проявляется их автократический синдром, согласно которому, закон – это не указ, а вот указ – это закон. К указу Махонина можно было бы относится с иронией, но автократизация губернаторского корпуса – тенденция, которая позволяет понять, как губернаторы в будущем намерены управлять регионами", - отмечает политолог.

Губернаторы полностью подчиняют себе местное самоуправление и общество в целом, а многочисленные законопроекты Клишаса – Крашенинникова дают им эту возможность, полагает политолог.

"В результате руководители регионов, действительно, имеют потенциал превратиться в местных "Путиных", но вряд ли это понравится обществу, да и управляемости и рейтинга доверия Системе эта автократизация губернаторов-наместников не добавит. Но рейтинги тут – дело вторичное, главное, удержать контроль над регионами и подавлять недовольство и фронду", - подытожил Михайличенко.