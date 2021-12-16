Первым делом займёмся общественным электротранспортом. Глава Екатеринбурга о перспективах применения механизма концессии

В рамках реализации механизма концессии, власти Екатеринбурга собираются первым делом после новогодних праздников заняться модернизацией электрического общественного транспорта в городе. Об этом, отвечая на вопрос Накануне.RU, заявил мэр Алексей Орлов в ходе своей пресс-конференции.

"Самое важное это концессия на модернизацию городского электрического общественного транспорта. Мы ждем в ближайшей перспективе частную концессионную инициативу. Соответствующие переговоры я проводил на этой неделе - нам очень важно максимально быстро решить вопрос транспортной доступности в наш новый административный район Академический. Мы очень надеемся, что этот вопрос решим с применением механизма концессионного соглашения", - заявил градоначальник.

Отметим, что концессия - это вид договора о тех или иных работах за счёт средств инвестора в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности. В результате инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Также в наступающем году мэрия собирается рассмотреть возможность привлечения Горсвета для увеличения процента освещения города. По словам Орлова, на данный момент около 30% Екатеринбурга остаются без какого-либо освещения. В качестве решения он предлагает использовать красивые опоры, которые не только выполняли бы свою прямую функцию, я но и хорошо вписывались в ландшафт. Рассматривается также и размещение других устройств - тех же телекоммуникационных.

Глава города отметил, что благодаря активной работе городской думы и, следовательно, принятии нормативной базы, стало возможным уже в этом году рассмотреть предложения по реконструкции очистных сооружений водоканала. Есть и инициативы по строительству, в рамках концессионного соглашения, образовательных учреждений.

"Это очень важный вопрос. Уже принято решение о работах в нашей 41 школе, концессионером у нас выступает министерство образования Свердловской области. Очень надеемся, что в ближайшее время будет проведен конкурс, определен победитель и мы приступим к реализации этого важного проекта. У нас на сегодняшний день есть несколько предложений по строительству спортивных объектов в рамках концессий, но для этого нужна была нормативная база. Все сформировали, депутаты одобрили и приняли. Я очень надеюсь, что применение этих механизмов нам позволит достаточно оперативно решить вопросы, надеясь не только на возможности бюджета, потому что это возможности привлечения иных источников финансирования", - заключил глава города.