Магаданский губернатор пригрозил остановить предприятия, не выполнившие план по ковид-вакцинации

Магаданский губернатор Сергей Носов пригрозил закрыть предприятия региона, где не выполнен план по ковид-вакцинации.

Он заявил, что уже есть опыт остановки предприятий весной 2020 года и сделать это снова для него не составит труда. Он дал срок до 27 декабря. Если где-то не выполнят план, то предприятия остановят.

Напомним, статистически в России эффект ковид-вакцинации никак не обнаруживается: в самых привитых регионах ситуация ничем не отличается от самых непривитых.