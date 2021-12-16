После первого чтения законопроект о QR-кодах в общественных местах уйдет на месяц в регионы

Правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах коммунисты в Госдуме сегодня дважды пытались снять с рассмотрения, но их предложение не было поддержано большинством.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая сегодня будет представлять законопроект перед парламентом, и предложил "сделать россиянам подарок к Новому году и отозвать документ". Он также обратил внимание на тот факт, что даже перед одобрением пенсионной реформы в Госдуме проводились широкие парламентские слушания, а в этот раз с экспертным сообществом тема не обсуждалась.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что вопрос, по его мнению, надо не снимать, а обсуждать, задавать вопросы правительству и вносить поправки. "Насколько мне известно, комитет по охране здоровья готовит к первому чтению постановление, в котором будет говориться об обязательности внесения поправок ко второму чтению. Также законопроект будет рассылаться на месяц в регионы после первого чтения", - сообщил председатель Госдумы. Таким образом, во втором чтении документ будет рассмотрен не раньше середины января, а может быть и позже.

Кстати, Володин подтвердил слова коммунистов о том, что от избирателей постоянно поступают обращения по поводу QR-кодов. В КПРФ заявили, что передали Голиковой 1,5 млн подписей граждан против введения QR-кодов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в этом и спросил, почему все подобные обращения поступают только коммунистам.