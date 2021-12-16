Орлов: Мэрия поддерживает строительство Баден-Бадена у озера Шарташ

Администрация Екатеринбурга поддерживает проект строительства термального комплекса Баден-Баден на территории Шарташского лесопарка. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, заверив, что никакого вреда озеру комплекс не принесет.

"Это объект для отдыха, для здоровья, аналог которого у нас есть в городе - на Уктусе, поэтому с учётом мнения экспертного сообщества, я могу сказать, что проект прошел все этапы обсуждения и никаких противоречий не было. Там проводилась очень серьезная работа. Уверяю, что никаких сбросов в озеро Шарташ не будет и никакого вреда озеру тоже не будет. Мы этот проект поддерживаем", - заявил градоначальник.

Напомним, против строительства курорта выступают активисты, которые считают, что проект строительства на Южном берегу нарушает единую экосистему и разрушает уникальное сочетание естественной лесной зоны и озера в черте города.

Расчетная посещаемость комплекса 2000 человек в день при существующей на настоящий момент около 1000 человек в день, позволяет спрогнозировать значительное увеличение антропогенной нагрузки на лесопарки озера, снижение уровня комфортного проживания жителей района ЖБИ, в том числе в результате увеличения транспортной нагрузки на Малышевский мост, считают противники застройки.