Новогоднее украшение каждого района Екатеринбурга потребовало 3 миллиона рублей

Чтобы украсить Екатеринбург к Новому году в каждый район было направлено по 3 млн рублей, что выше прошлогодней стоимости в три раза, рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

Один из журналистов отметил, что по большей части украшена территория только у мэрии, а в таких районах как Пионерский новогодним настроением и не пахнет. Градоначальник пообещал съездить в район и лично проверить эту информацию.