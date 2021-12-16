16 Декабря 2021
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Общество В России
борьба с алкоголизмом (2015) | Фото: magnitiza.ru

31% россиян не употребляет алкоголь – опрос ВЦИОМ

31% россиян заявляет, что не употребляет алкоголь. Еще 69% пьют алкогольные напитки хотя бы иногда. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ и Международной ассоциацией "Антиконтрафакт".

Самыми популярными алкогольными напитками в стране являются водка (59%), пиво (48%), вино и шампанское (21%), самогон (19%) и коньяк (15%).

Примечательно, что водка пользуется примерно одинаковой популярностью во всех возрастных группах, вино популярнее среди молодежи.

По мнению россиян, чаще всего нелегально изготавливают или продают такие алкогольные напитки, как водка (79%), коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%), а также пиво (10%).

Около четверти россиян (27%) полагают, что смогут определить, является ли приобретаемая ими алкогольная продукция нелегальной (7% убеждены, что однозначно смогут определить), 63% полагают, что не смогут определить (причем 32% убеждены, что однозначно не смогут), 10% затруднились ответить.

За последние три года 19% респонденты сталкивались с нелегальной водкой (28% среди мужчин), 15% сталкивались с нелегальным шампанским, 14% сталкивались с нелегальным коньяком, по 6% сталкивались с нелегальными виски и пивом.

В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, при этом 42% затруднились ответить на этот вопрос.

Теги: россияне, алкоголь, контрафакт



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