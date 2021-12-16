16 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Краснознаменная группа (2014) | Фото: regnum.ru

Возвращение Краснознаменной группы в Екатеринбурге обсудят сразу после праздников

Судьбу Краснознаменной группы в уральской столице, а именно ее возвращение, будут обсуждать в мэрии сразу после новогодних праздников. Об этом сказал глава города Алексей Орлов.

"Будем обсуждать это после праздников. Вопрос вызывает горячую дискуссию. Большинство горожан за то, чтобы ее восстановить. Работа идёт, остаётся вопрос, где она расположится, но мы это обязательно обсудим", - заявил Орлов.

Памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Размещенный на нем Орден Ленина, которым Свердловск наградили за вклад в Победу, эта участь постигла еще раньше, в 2009 году. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло. По последним данным, возвращение группы должно было состояться в 2021 году.

Теги: краснознаменная группа, возвращение



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