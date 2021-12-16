16 Декабря 2021
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снегопад, набережная, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

"Недочеты копились десятилетиями": Орлов о трудностях в уборке Екатеринбурга от наледи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему возникают трудности в уборке города от снега и наледи.

Ранее горожане в соцсетях неоднократно жаловались на скользкие тротуары. Как рассказал мэр на сегодняшней итоговой пресс-конференции, власти весь год находятся "в процессе наладки и донастройки наших районных ДЭУ".

"Работа служб находится под моим личным ежедневным контролем. Существующая ситуация вызвана системными недочетами, которые копились многими десятилетиями. Безусловно, большого внимания требует парк уборочной техники: в некоторых ДЭУ машины изношены на две трети, а в некоторых работают сверх ресурса. Здесь все держится на мастерстве и таланте наших механиков. Мы ищем способы и ремонтировать технику, и закупать", - отметил Орлов.

Алексей Орлов(2021)|Фото: Официальный портал Екатеринбурга

По его словам, порядка 80 единиц коммунальной техники будет получено в ближайшее время. Также часть машин будут восстанавливать.

"На следующий год мы заложили по три единицы техники восстановить для каждого ДЭУ – это более 20 единиц. И в этом направлении будем продолжать работать", - пообещал мэр.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.

Теги: Орлов, наледь, Екатеринбург



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