"Недочеты копились десятилетиями": Орлов о трудностях в уборке Екатеринбурга от наледи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему возникают трудности в уборке города от снега и наледи.

Ранее горожане в соцсетях неоднократно жаловались на скользкие тротуары. Как рассказал мэр на сегодняшней итоговой пресс-конференции, власти весь год находятся "в процессе наладки и донастройки наших районных ДЭУ".

"Работа служб находится под моим личным ежедневным контролем. Существующая ситуация вызвана системными недочетами, которые копились многими десятилетиями. Безусловно, большого внимания требует парк уборочной техники: в некоторых ДЭУ машины изношены на две трети, а в некоторых работают сверх ресурса. Здесь все держится на мастерстве и таланте наших механиков. Мы ищем способы и ремонтировать технику, и закупать", - отметил Орлов.

По его словам, порядка 80 единиц коммунальной техники будет получено в ближайшее время. Также часть машин будут восстанавливать.

"На следующий год мы заложили по три единицы техники восстановить для каждого ДЭУ – это более 20 единиц. И в этом направлении будем продолжать работать", - пообещал мэр.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.