В рамках регионального этапа Рождественских встреч в Екатеринбурге состоялся диалог митрополита Евгения и депутатов свердловского парламента

В Екатеринбурге в рамках регионального этапа Рождественских чтений прошла встреча главы Екатеринбургской митрополии, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с председателем областного Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной и депутатами законодательного собрания Свердловской области.

Предметом обсуждения стал опыт работы межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей, действующей в Государственной думе. По видеоконференцсвязи с участниками встречи пообщался председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что основными целями такой межфракционной группы являются: защита фундаментальных прав человека, среди которых - право свободно исповедовать православную веру; содействие сохранению межрелигиозного согласия и развитию сотрудничества; противодействие любым формам проявления нетерпимости к христианству, ущемления прав христиан как в России, так и в других странах мира. Группа объединяет в своих рядах несколько десятков депутатов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, участники встречи в Екатеринбурге пришли к выводу, что организация подобной депутатской группы, деятельность которой будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, составляющих основу служения своему народу и Отечеству, целесообразна.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, отмечая полезность такого депутатского объединения, сказал следующее: "Среди депутатского корпуса я знаю множество носителей традиционных христианских ценностей: людей верующих, людей, которые любят свою малую родину, любят свою церковь, любят нашу страну, нашу родину. И когда каждый по отдельности является носителем такого рода ценностей, это хорошо, но когда усилия складываются вместе, когда они складываются организованно, то получается организованная сила добра. Я не сомневаюсь, что вектор такой силы будет действовать и в нашем обществе и принесет больше добра в нашу жизнь".

Парламентские встречи в рамках регионального этапа Рождественских чтений впервые прошли в Екатеринбурге. На площадке областного Законодательного собрания состоялся круглый стол и пленарное заседание регионального этапа XXХ Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Образовательный форум организован Екатеринбургской митрополией, региональным парламентом и правительством области.

Больше информации на сайте: рождественские-чтения-урал.рф.