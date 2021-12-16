В Шереметьево самолет задел автомобиль, обрабатывающий борта от обледенения

В аэропорту Шереметьево Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий борта от обледенения, передает РИА Новости. Пострадал водитель.

По данным телеграмм-каналов, в инциденте участвовал Airbus350 "Аэрофлота", вылетающий в Канкун.

Как пишет Mash, экипаж столкновения не заметил. На то, что машина для обработки незамерзающей жидкостью дымится, обратили внимание пассажиры. Они наблюдали за аварией через камеру, установленную на хвосте самолета, уточняет Baza.

Водителю вызвали скорую. Пассажиры ждут замены борта.