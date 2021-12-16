16 Декабря 2021
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Происшествия В России
В Шереметьево самолёт, вылетающий в Мексику, зацепил крылом поливочную машину (2021) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

В Шереметьево самолет задел автомобиль, обрабатывающий борта от обледенения

В аэропорту Шереметьево Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий борта от обледенения, передает РИА Новости. Пострадал водитель.

По данным телеграмм-каналов, в инциденте участвовал Airbus350 "Аэрофлота", вылетающий в Канкун.

В Шереметьево самолёт, вылетающий в Мексику, зацепил крылом поливочную машину(2021)|Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Как пишет Mash, экипаж столкновения не заметил. На то, что машина для обработки незамерзающей жидкостью дымится, обратили внимание пассажиры. Они наблюдали за аварией через камеру, установленную на хвосте самолета, уточняет Baza.

Водителю вызвали скорую. Пассажиры ждут замены борта.

Теги: шереметьево, самолет, автомобиль



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