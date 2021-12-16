16 Декабря 2021
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врио главы Забайкалья Александр Осипов (2018) | Фото: kremlin.ru

Глава Забайкалья ради вакцинации готов пойти по домам и лично всех "обработать"

Глава Забайкалья Александр Осипов, заявивший о необходимости всеми способами принуждать граждан вакцинироваться от COVID-19, готов лично пойти по домам забайкальцев, чтобы всех "обработать".

"Лично я готов на самые решительные меры идти: проходить все дома, ко всем индивидуально обращаться, подходить с этими списками", - приводит его слова РЕН ТВ.

"Если надо, пожалуйста, давайте целиком обрабатывать кварталы за кварталом, чтобы обработать всех", - добавил Осипов.

Ранее губернатор Забайкальского края после своего скандального заявления об "оцеплении кварталов" для ускорения темпов вакцинации закрыл комментарии в Instagram.

Напомним, 13 декабря губернатор на оперативном совещании поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса любыми способами.

"Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам", - цитировали его местные СМИ.

Рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло на прошлой неделе, отмечает Regnum.

В крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 15 декабря полностью вакцинированы от коронавируса 485 263 человека (всего +1687 человек за сутки).

Теги: забайкалье, александр осипов, вакцинация



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