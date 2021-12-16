Подарок под Новый год. Фонд святой Екатерины обеспечил комфортным жильем две семьи

Две семьи со Среднего Урала отметят Новый год в новых домах. С обновлением жилья нуждающимся семьям помог Фонд святой Екатерины в лице председателя совета фонда Игоря Алтушкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, многодетной семье из Михайловска, состоящей из 11 человек, долгое время приходилось ютиться в 38 "квадратах" дома, который уже разрушался от старости: лицевая стена дома настолько прогнила, что ее выгнуло дугой, а оконные рамы трескались под тяжестью перекосившихся стен. Сюзанна Серебрякова призналась, что уже потеряла надежду на приобретение более комфортных условий для ее детей, которые даже не имели отдельного места для выполнения домашнего задания.

"Когда отправила письмо, я даже не ждала уже, что ответят. Но через месяц случилось чудо, мне позвонил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и уточнил, чем они могут помочь. Для нас, конечно же, в приоритете дети и жилье, чтобы у детей было свое рабочее место. Нам помогли выбрать дом и приобрести его. Почти месяц мы жили как в гостях, а когда дети только зашли, то даже не поверили, что все это наше", — рассказала женщина.

Теперь же Новый год Серебряковы смогут отметить за одним большим столом, за которым поместятся все члены их большого семейства.

Помогли меценаты и семье Алены и Сергея Басараб из деревни Поварня, которые в январе потеряли в пожаре не только дом, но и отца супруга. Сотрудники МЧС приехали на пепелище, когда спасать уже было нечего, осталось лишь заливать остатки дома. Немного позднее скончался и отец Алены, который не смог оправиться от приступа.

Буквально за несколько дней супруги с тремя детьми лишились близкого человека и крыши над головой. Собравшись с силами, по приходу лета семья расчистила пожарище и начала строительство нового дома, однако своими силами не успевала завершить строительство до наступления зимы. В связи с этим пара решила обратиться в Фонд. Но не только Алтушкин отозвался на клич о помощи. По словам Алены, очень сильно поддержали соседей жители деревни и даже незнакомцы, которые переводили даже самые небольшие, но очень ценные для семьи деньги.

"Люди помогли колоссально. На эти деньги мы смогли залить фундамент, построить первый этаж и купить какие-то материалы. Но очень сильно устали морально и физически, строили сами. И уже с последней надеждой обратились с просьбой о помощи. И благодаря Фонду мы смогли, мы сумели и построили. Новый год будем отмечать уже в этом доме", — поделилась Женщина.

"Этот подарок стал настоящим новогодним чудом сразу для двух семей. Двенадцать детей обрели новые дома и теперь будут жить и развиваться в комфортных условиях. Родители могут забыть о бытовых проблемах и сконцентрироваться на более важных вещах — образовании, здоровье детей", — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.