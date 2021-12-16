16 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
КАМАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

Жительница Березовского толкнула газовика под КАМАЗ из-за проведения работ вблизи ее дома

В Березовском (Свердловская область) местной жительнице предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В результате действие 31-летней неработающей свердловчанки пострадал сотрудник газовой службы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, инцидент произошел еще в июле текущего года ОА "Газпром газораспределение Екатеринбург" проводил в частном секторе на ул. Пушкина в Березовском работы по установке газовых сетей. Местная жительница не хотела, чтобы газовая труба проходила неподалеку от границ ее домовладения, а потому вступила с газовиками в конфликт. Взяв кувалду обвиняемая попыталась повредить одну из опор газовой трубы, что начал снимать на телефон рабочий.

"Увидев это, обвиняемая, закричав на газовика, кинулась на него, с силой толкнула, отчего потерпевший упал на проезжую часть прямо под колеса проезжавшего мимо КАМАЗа. В результате противоправных действия обвиняемой потерпевшему причинены травмы конечностей, которые экспертом расценены как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Березовского судебного района.

Теги: суд, уголовное дело, газовик, КАМАЗ, Березовский



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