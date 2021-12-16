16 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Новогодняя марка-снежинка (2021) | Фото: пресс-служба Почты России в Свердловской области

В почтовые отделения Среднего Урала поступило 10 000 новогодних марок-снежинок

В свердловское отделение Почты России поступило 10 тыс. круглых новогодних марок-снежинок. Найти их можно во всех крупных отделениях региона, в центральном в Екатеринбурге с индексом 620000 - в том числе и 620 тыс. новогодних почтовых штемпелей, которыми можно украсить праздничное отправление.

Новогодняя марка-снежинка(2021)|Фото: пресс-служба Почты России в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России по региону, всего в тираж вышло свыше 400 тыс. подобных марок. Автором эскиза выступила победитель Всероссийского конкурса рисунка на новогоднюю почтовую марку и поздравительную открытку, дизайнер из Санкт-Петербурга Светлана Токаренко. Марку номиналом в 24 рубля можно прикрепить к отправлению весом до 20 г. в любой город Свердловской области.

"Традиция выпускать новогодние марки в России появилась в 1962 году. При этом не всегда на праздничных марках изображали Деда Мороза, Снегурочку или елку. Иногда этого были официальные символы страны: кремлевские башни и стены. Кстати, новогодние марки необычной формы уже выпускались. В 2004 г. вышла марка в форме елочки, в 2009 г. – в форме снежинки", - рассказали в пресс-службе.

Клиенты центрального почтового отделения на пр.Ленина, 39 в Екатеринбурге также смогут погасить новогоднюю марку специальным почтовым штемпелем "С Новым годом и Рождеством" с оттиском елочки и снежинки.

Теги: Новый Год, Почта России, марка-снежинка



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