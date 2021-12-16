16 Декабря 2021
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Общество В России
шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

СМИ: цены на праздничные авиабилеты растут вслед за спросом

Число россиян, которые в новогодние праздники собираются отправиться за рубеж, выросло по сравнению с 2020 годом в два раза.

В настоящее время клиентам авиакомпаний доступно почти в четыре раза больше стран, чем годом ранее, перечень маршрутов ограничен. В результате цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть. При этом агрегаторы и авиакомпании утверждают, что тарифы снизились, в то время как на внутренние рейсы увеличились.

Авиаперевозчики рассчитывают, что продажи билетов за рубеж могут дополнительно резко взлететь в последние дни года. Эксперты сходятся в том, что до эпидемии коронавируса на зимние каникулы за рубеж оформлялось в среднем 20-35% билетов от общего числа.

Как сообщает Российский союз туриндустрии, сейчас для россиян открыты 79 стран, в прошлом году их было менее 20. В топе зарубежных направлений в этом сезоне Турция, Таиланд, ОАЭ, Армения и Шри-Ланка.

Как заявили в "Аэрофлоте", отмечается высокий спрос на новогодние перелеты как по новым направлениям, среди которых Канкун, Пунта-Кана, Варадеро, так и в Дубай, Стамбул и города Европы. В S7 говорят, что на Новый год российские туристы продолжают выбирать Турцию и Болгарию, а также открывшиеся в 2021 году Египет и Таиланд. Хорошую загрузку на регулярных рейсах в Дубай и Будапешт прогнозируют "Уральские авиалинии", пишет "Коммерсант".

Теги: туризм, авиабилеты, авиация



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