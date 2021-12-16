"Яндекс" научил "Алису" звонить по номерам из списка контактов

Компания "Яндекс" в тестовом режиме активировала функционал звонков по списку контактов в голосовом ассистенте "Алиса".

Звонки доступны в мобильном приложении "Яндекс" на платформе Android. Как сообщили в компании, в ночь на 16 декабря функционал будет доступен для всех пользователей приложения "Яндекс" и "Яндекс.Карты" на Android и iOS. Сейчас приложением с "Яндекс.Карты" ежемесячно пользуется 27 млн человек, а совокупная аудитория сервиса – 85 млн пользователей в месяц.

Через аудиоколонки сервис звонков пока работать не будет. Также у компании нет планов запускать звонки "Алисы" в "Навигаторе".

Как считают в "Яндексе", звонки по контактам с "Алисой" будут востребованы у автомобилистов, пишут "Ведомости".

Ранее "Яндекс" и АНО "Диалог" научили голосового помощника "Алису" жаловаться в органы власти. Сервис уже есть в открытом доступе, голосовые сообщения с него будут направляться в систему "Инцидент менеджмент".