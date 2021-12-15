Тысячи объектов не завершены, средства омертвлены, – Кудрин о недостроях

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сегодня на совещании с президентом поднял проблему "дегенерирования недостроенных объектов".

"Тысячи объектов не завершены, средства омертвлены. Но каждый год появляются новые недострои", - пожаловался аудитор Владимиру Путину.

Совещание было посвящено нацпроектам, поэтому был заслушан и аудиторский доклад ОНФ по проблемам, связанным с этой темой.

ОНФ проверил 759 объектов, которые должны в этом году быть сданы по нацпроектам. 129 из этого числа уже точно сданы не будут, еще сотня объектов находится на стадии отделки.