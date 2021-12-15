15 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
&quot;Елка желаний&quot; (2021) | Фото: Благотворительный фонд РМК

В Екатеринбурге стартовала новогодняя акция "Ёлка желаний"

В Екатеринбурге стартовала "Ёлка желаний" - федеральная акция Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Это один из популярнейших волонтёрских проектов, который имеет поистине всенародный охват. Тысячи детей с ограничениями здоровья и даже пожилые люди, испытывающие жизненные трудности, пишут свои мечты, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий.

Накануне акцию открыл полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев. В Екатеринбурге "Ёлку желаний" уже второй год подряд устанавливают в парке "Россия – моя история" при поддержке Волонтёрского центра РМК и Благотворительного фонда РМК.

"Елка желаний"(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Одними из первых принять участие в акции пришли Юлия и Саша Лабутины, сообщили в Благотворительном фонде РМК. У мальчика спинально-мышечная атрофия. Почти год семья собирала средства на самый дорогой укол в мире – "Золгенсма". Закрыть сбор помог глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Благодаря лекарству, Саша немного окреп и теперь может выходить из дома. "Ёлка желаний" стала первой праздничной ёлкой в жизни мальчика.

В этом году со всей Свердловской области в благотворительный центр поступило 3092 желания. Одними из первых исполнить детские мечты собрались политики, врачи, спортсмены и шоумены Екатеринбурга.

"Елка желаний"(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук отметила: "Мы очень рады, когда дети с особенностями здоровья мечтают путешествовать. Это прекрасно. Те, кому сложно выбраться из дома, как никто другой ценят поездки. В прошлом году мы подарили детям путешествие в Сочи, они увидели море и поплавали с дельфинами. Их счастью не было предела".

Татьяна Баланчук(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Исполнить роль Деда Мороза и подарить детям праздник можно будет с 15 декабря и до конца февраля.

"Елка желаний"(2021)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Теги: Ёлка желаний, Волонтёрский центр, РМК, Сила Урала



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