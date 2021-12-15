15 Декабря 2021
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памятник &quot;Наш хранитель&quot; (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Памятник металлургам "Наш хранитель" открыли в Верхней Пышме

Памятник "Наш хранитель" появился на площади возле администрации Верхней Пышмы появился. В композиции показан плавильщик, который разбивает лётку анодной печи, сообщили в пресс-службе УГМК.

Скульптура стала доминантой площади перед зданием администрации города, размер же подобран так, чтобы портал здания обрамлял его. В дальнейшем в сквере перед администрацией будут высажены деревья. А в летнее время со стороны Успенского проспекта просматривается три композиционных плана: фонтан, памятник и здание администрации, которые удачно дополняют друг друга. В комплексе площадь с памятником и сквер станут излюбленными местами отдыха горожан, где можно погулять с детьми и приятно провести время.

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын отметил: "Мы долго думали, как изобразить, как сделать и где установить нашего Хранителя. Металлургия – это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, "Уралэлектромедь". Именно металлургия является источником жизни нашего города, нас, наших детей и внуков. Сегодня наш металлург-хранитель занял свое достойное место на этой площади. Я поздравляю всех с этим большим и серьезным событием".

памятник "Наш хранитель"(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Андрей Козицын(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

В церемонии открытия принял участие и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

Теги: Наш хранитель, УГМК, Андрей Козицын



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