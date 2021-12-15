15 Декабря 2021
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

СК: При получении взятки задержан главный инженер управления "Алросы"

В Якутии по подозрению в получении взятки задержан главный инженер управления капитального строительства компании АЛРОСА. Об этом сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, представитель коммерческой организации передал инженеру четыре миллиона рублей за помощь в заключении соглашения между этой фирмой и АЛРОСА. Они были задержаны с поличным, возбуждены уголовные дела. Суд отправил фигурантов под арест.

Напомним, несколько лет назад было возбуждено уголовное дела о хищении алмазов у АЛРОСА.

С 2016 по 2019 год главный специалист Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА Елена Канунникова похитила 1027 алмазов высокого качества. На складе она заменяла драгоценные камни на так называемое техническое сырье, используемое для производства инструментов. СМИ писали, что Канунникова выносила с АЛРОСА алмазы в нижнем белье.

По данным следствия, большую часть украденного злоумышленники продали иностранным покупателям, ущерб оценивается более чем в 700 млн рублей.

Теги: алроса, взятка, главный инженер



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