Зюганов высказался за восстановление памятников Сталину

Глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил за восстановление по всей России памятников Сталину, а также других исторических монументов, которые ранее были снесены. При этом политик считает, что определять судьбу тех или иных памятников должны муниципальные власти.

"Считаю, что не надо сводить счеты с историей, она у нас великая, мы можем гордиться ею. Немыслима победа в мае 1945 года без Сталина. Он был верховным главнокомандующим, стоял у руля страны почти 30 лет, от Сталина собралось великое союзное государство, построилось 9 тысяч лучших на ту пору заводов, создался ракетно-ядерный паритет, победа фашизма. Поэтому восстановление правдивой истории — это дело чести любого народа.

Я против того, чтобы приходили и начинали рушить памятники. Они — свидетели того времени. Если новое поколение будет знать, что было за время, его (Сталина — прим. ред.) великие подвиги, достоинства и недостатки, от этого мы все будем умнее и сильнее. Поэтому я за то, чтобы восстанавливалась подлинная история и к ней относились бы весьма уважительно", - заявил Зюганов в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, на этой неделе стало известно о восстановлении барельефа с портретом Сталина на фасаде Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. Изображение было демонтировано в 90-е годы прошлого века.